СРОЧНО помогите с фото

Гость: Гость:

1.Катет, лежащий против угла 30 градусов равен половине гипотенузы, следовательно АС равен половине АВ = 16 см. 2.Теперь можно найти второй катет по теореме Пифагора: AB²=АС²+СВ², из чего следует что СВ²=АВ²-АС² СВ²=16²-8² СВ²=192 CB=√192. Все