СРОЧНО помогите с фото
Геометрия
СРОЧНО помогите с фото
Ответ(ы):
Гость:
1.Катет, лежащий против угла 30 градусов равен половине гипотенузы, следовательно АС равен половине АВ = 16 см. 2.Теперь можно найти второй катет по теореме Пифагора: AB²=АС²+СВ², из чего следует что СВ²=АВ²-АС² СВ²=16²-8² СВ²=192 CB=√192. Все
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