СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА!!!!ПОМГИТЕ НОМЕРА 95 96 97!!!!!ПОЖАЛУЙСТА
Геометрия
СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА!!!!ПОМГИТЕ НОМЕРА 95 96 97!!!!!ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Номер 95: треугольники NMKи NPK- равно по стороне и двум прилежащим к ней углам (сторона NK -общая и угла равны по условию) из этого следует ,что угол NMK=NPK . Углы 1 и NPK- смежные ,а значит 180-137=43 градуса Ответ:43 Номер 96: треугольники ABC=ACD по 1 признаку равенству треугольников( угол dac=bac ,стороны равны по условию и ac-общая сторона) из этого следует ,что углы acb=acd . Угол 1 и acd -смежные ,а значит 180-121=59 Ответ: 59 Номер 97: 1) Стороны равны по условию и углы boa=doc -как накрестлежащие. Значит треугольники равны по 1 признаку чтд 2) Так как эти треугольники равны AOB=DOC ,то угол ocd=abo, значит ACD = 36+74=110 ответ: 110
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Какие выражения можно составить для решения задачи: 2-е подруги вышли одновремен??о навстречу друг другу из своих домов и встретились через шесть...
Биология
Обществознание
"Слабая власть не поведет Россию, а развалит и погубит её." Написать мини-эссе по этому высказыванию.