Срочно пожалуйста заранее спасибо!!!!! и 10 баллов

Гость: Гость:

Конечно, мне очень нравится играть в волейбол, но не всегда хватает времени. Маша заболела, может быть, потому что ходила без куртки осенью. К несчастью, я не умею танцевать. По-моему, они играли нечестно. Вчера мы участвовали в конкурсе, но проиграли, к сожалению. Я очень сильно люблю есть яблоки, наверное, это очень хорошо. Во-первых, он умен, во-вторых, спортсмен, и, наконец, в-третьих, любит читать книги.