Помогите срочно! пожалуйста. 3 задание
Немецкий язык
Помогите срочно! пожалуйста. 3 задание
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Гость:
A 1 gerne, lieber 2 lieber 3 mag, lieber 4 am liebsten 5 Lieblingsessen, Spagetti b 1b 2f 3g 4d 5a 6j 7e 8h 9k 10c 11i
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