СРОЧНО!!!!Скоро в школу а я не написала сказку (На любую тему. На уровне 5 класса)
Литература
СРОЧНО!!!!Скоро в школу а я не написала сказку (На любую тему. На уровне 5 класса)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раскрою вам одну тайну: в повседневной жизни есть волшебство. Его непросто найти, оно прячется, оно смеется над нами, оно играет в салочки с нашим воображением. Но я-то знаю – волшебство живет в старом фонаре за моим окном.Этому фонарю,наверное,сотня лет. Может быть,потому там и поселилось.Как я узнала об этом,спросите вы.А вот как.Это было зимней ночью,когда даже лунный свет не в силах пробиться сквозь толстые,чернильные тучи.Слышите,как завывает метель?В такую ночь страшно вылезать из-под теплого одеяла.Лежишь,словно в надежном коконе,и смотришь на неясный,мигающий свет,который исходит от старого фонаря за окном.Смотришь долго,пристально,так,что глаза начинают слипаться… и вдруг понимаешь – снежинки,что кружаться в желтом свете вовсе не снежинки,а маленькие барелины.Конечно!Как же этого можно было не заметить раньше?Они взмахивают тонкими,хрупкими ручками,кружаться,вьются вокруг фонаря,а он как галантный кавалер, скрипуче им кивает,подмигивает.Ветер подхватывает маленьких барелин и несет их дальше,а на смену им приходят новые,все как на подбор,в пышных пачках,в белоснежных пуантах.Крошечные,гибкие,волшебные.Слышишь?Они смеются,они заметили тебя и машут.Зазывают к себе,в этот странный,красивый танец,кружащий голову.А потом улетают,гонимые ветром.Метель улеглась.Старый фонарь грустно скрипит,оставшись в одиночестве,а потом подмигивает мне.Я знаю,он просит сохранить его секрет.Секрет волшебного фонаря за моим окном.
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