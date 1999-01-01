Срочноо!!!решите пожалуйста Решите уравнение: log0,25(x 2 -3x)=-1
Математика
Срочноо!!!решите пожалуйста Решите уравнение: log0,25(x 2 -3x)=-1
Ответ(ы):
Гость:
X^2-3x=0.25^(-1)=4 x^2-3x+4=0 ............................. x=1.5+- sqrt (1,25+4)=-1.5+-2.5
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