СРОООООООООООООЧНО надо!!!!!!!!! Заполните таблицу.Включите в нее природные объекты вашего края

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Название реки «Ока» настолько древнее, что, как полагают, происходитот праевропейского «aqva»– «вода» . . Есть гипотеза, что даже слово «океан» (понимаемый как «великая река, окаймляющая мир» ) в русском языке происходит от слова «Ока» . Имя реки Оки более древнего происхождения, чем русский язык, даже в своей древней форме. В праславянском (т. е. в общем для всех славянских народов) языке слово "око" в смысле "глаз" звучало точно так же как и сегодня (аналогичная корневая основа в слове "окно"). Но первооткрывателями и первоназывателями реки Ока могли стать народы, говорившие на совершенно других языках и жившие на территории окского бассейна до заселения его славянами (т. е. до I тысячелетия до р. Х. ) . Например, с запада, вплотную к окскому региону примыкали литовские земли. В литовском языке слово akis означает то же самое, что и в русском -"око, глаз". У другого балтийского народа - латышей - aka значит "колодец". В русских говорах также встречается слово в таком же значении: в архангельском диалекте зафиксировано понятие "околом" в смысле "маленькое озеро". С севера окские земли соседствовали с территориями, населенными финно-угорскими племенами. Здесь akka значит "бабка, старуха". Аналогично по-саамски аккъ - "бабушка", но у финноязычных саамов (лопарей) есть еще одна корневая основа, подходящая на роль лексической крестной матери Оки: йока - "река"(по-фински "река" - joki) Имя реки имеет финские корни: например, эстонское «valge» означает «белый», «светлый». Существует также мнение, что название Волги восходит к балтийскому «валка» в значении «текущий ручей» или «лужа». Исходя из этого, можно предположить, что название реке дано в верховьях, где она в виде небольшого ручья вытекает из лужи, болота. В названии просматривается дофинский субстрат – гидронимы на – га, образующие обширный массив на Севере России. Древнейшее известное название Волги – Ра (упоминал Птолемей) сохранилось и сейчас в мордовских языках. Лингвист Лер-Сплавинский связывает с этим гидронимы Рава в Польше и на Украине, возводя к предполагаемой индоевропейской основе «спокойная вода», что вполне подходит под определение Волги.5. В тюркских языках среднее и нижнее течение Волги получило название «Итиль» (Этел, Атал удержано в современном чувашском языке). По Л. Рашони, название «Атиль» существовало еще до нашей эры. В марийском языке Волга называется «Йул» (в хакасских и алтайских диалектах «йул» – «река»).Имя реки Волга послужило основой для названия многих других городов и рек (Волгоград, Волжский, Вологда, Волжанка, Волгодонск и прочее).Волга играет огромную роль в развитии промышленности всех городов, расположенных на ее берегах. Кроме того, еще с древних времен Волга славилась изобилием рыбы. Название «Волга» произошло из славянского «влага», древнерусского – «волога», отсюда «волгый», то есть «сырой», «влажный» (Г. Ильинский, М. Фасмер). Исходя из этого, название означает «сырая, влажная река». Это предположение весьма сомнительно, поскольку такая большая река, заселенная задолго до прихода славян, конечно, имела свое название, которое славяне должны были усвоить и перевести на свой язык. Поэтому существует ряд других предположений на этой счет.