Стержень длинной 9/10м состоит из двух частей длинна одной части 3/10 м какова длинна другой части ?
Математика
Стержень длинной 9/10м состоит из двух частей длинна одной части 3/10 м какова длинна другой части ?
Ответ(ы):
Гость:
Длинна другой части 6/10
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