Судно терпит бедствие в точке с координатами 20" ю.ш. и 110" в.д. Береговая охрана како?? страны скорее всего может прийти морякам на помощь в зависимости от расстояния? Расставьте перечисленные страны в порядке убывания : ЮАР ...

География

Судно терпит бедствие в точке с координатами 20" ю.ш. и 110" в.д. Береговая охрана како?? страны скорее всего может прийти морякам на помощь в зависимости от расстояния? Расставьте перечисленные страны в порядке убывания : ЮАР , Мадагаскар , Индонезия , Австралия , Индия . Каким судам-спасателям будут помогать попутные ветры и течения , а кому придется идти против ветра?

Автор: Гость