Судно терпит бедствие в точке с координатами 20" ю.ш. и 110" в.д. Береговая охрана како?? страны скорее всего может прийти морякам на помощь в зависимости от расстояния? Расставьте перечисленные страны в порядке убывания : ЮАР ...
География
Судно терпит бедствие в точке с координатами 20" ю.ш. и 110" в.д. Береговая охрана како?? страны скорее всего может прийти морякам на помощь в зависимости от расстояния? Расставьте перечисленные страны в порядке убывания : ЮАР , Мадагаскар , Индонезия , Австралия , Индия . Каким судам-спасателям будут помогать попутные ветры и течения , а кому придется идти против ветра?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Австралия потому , что Австралия находится ближе всего
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