Свернувшиеся от мороза листья шуршат под сапогами в березовой аллее найдите пж падеж число род если есть
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Свернувшиеся от мороза листья шуршат под сапогами в березовой аллее найдите пж падеж число род если есть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свернувшиеся - причастие во мн.числе, им.падеже листья - сущ. во мн.числе, муж.роде, им. падеже (от) мороза - сущ. в ед.числе, муж.роде, род.пад. (под) сапогами - сущ. во мн.числе, муж.роде, твор.пад. березовой - прилаг. в ед числе, жен.роде, предл.пад. (в) аллее - сущ. в ед.числе, жен.роде, предл.пад.
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