Придумать"что было бы если приехал старадум" с комедии Недорсль

Литература
Придумать"что было бы если приехал старадум" с комедии Недорсль
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Єслі приїхав старадум с комедії недорсль тоді булоби подрухому і булоби всім добре
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