Придумать"что было бы если приехал старадум" с комедии Недорсль
Литература
Придумать"что было бы если приехал старадум" с комедии Недорсль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Єслі приїхав старадум с комедії недорсль тоді булоби подрухому і булоби всім добре
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Экономика
Летом 1 кг свеклы стоит 5 руб, при предложении 35 кг в день. осенью s На свеклу возрос ??а 1 кг. в условиях короткого периода эластичность предложе...
Русский язык
Приоткрытые персиковые губы, узкое лицо и светлая кожа придавали даже некоторую женственность пареньку Запятая перед придавали нужна?
История
История