Свержение или убийство короля Англии! В каком году было и кого свергли/убили?

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Английскую революцию 17-го столетия (1688 г. ) в британской историографии принято называть государственным переворотом. Его результатеом стало то, что король Яков II Стюарт был смещен с престола, а новым королем Англии стал Вильгельм III Оранский. Данное событие также встречается в исторической литературе под названиями «Бескровная революция» и «Революция 1688 года» . Одним из итогов Славной революции стало принятие парламентом в 1689 Билля о правах, где в числе прочего законодательно исключалась возможность занятия английского королевского престола католиком. Реставрация Стюартов и «Славная революция» . ПРИЧИНЫ: После смерти Оливера Кромвеля ((1599-1658 гг.) , англ. гос. деятель и военачальник, вождь пуританской революции) , согласно его завещанию, протектором сделался его сын (Ричард) , который тяготился своею властью и после пятимесячного правления сложил ее с себя. Многочисленные сторонники монархического правления воспользовались этим моментом, чтобы восстановить дореволюционное государственное устройство и возвести на престол Карла Стюарта, который вступил на престол под именем Карла II (1660—85 гг.) . Т. е. состоялась реставрация Стюартов. После кратковременного торжества пуританства и индепендентства англ. церковь опять была признана господствующею в государстве (1660 г.) . Однако нац-ное самолюбие англичан было задето. После того как стало известно, что их король, стесненный парламентом в личных тратах, не дорожа ни своей, ни национальной честью, получает денежные субсидии от француза Людовика XIV (т. е. содействует французской политики в ущерб английской) . Общественное мнение сильно стало осуждать короля, когда он заключил с Людовиком договор, в силу которого уступил Франции приобретенный Кромвелем Дюнкирхен (Дюнкерк) , а себе выговорил от Людовика обещание вооруженной помощи в случае возникновения «борьбы с собственными подданными» . Новый повод к разладу между нацией и королем подали его католические симпатии. Чтобы положить этому предел и не дать католичеству восторжествовать над англиканством, парламент издал закон о присяге, на основании которого на государственные и общественные должности в английском королевстве не должны допускаться лица, не давшие присяги в том, что они признают короля главою церкви, и будут причащаться по английскому обряду. Всем католикам закрывался доступ на службу. Парламент опасался прежних произвольных арестов и издал закон, ограждавший личную неприкосновенность англ-го гражданина. По этому закону всякий арестованный в административном порядке мог требовать письменного объяснения причины ареста и рассмотрения своего дела судом не позже как в трехдневный срок, а в случае доказанной незаконности ареста — мог требовать с администрации мораль­ного и материального удовлетворения. Этот закон, таким образом, был новым подтверждением и закреплением «петиции о правах» . Англичан волновал вопрос о престолонаследии. Вследствие бездетности Карла есте­ственным наследником престола являлся его брат Иаков, но он был католик и по закону о присяге не мог занимать никаких должностей в государстве. При обсуждении этого вопроса парламент и нация разделились на две партии. Одна из них, бывшая по крови и по убеждениям преемницей «кавалеров» и получившая название тори, держалась консервативного (охраняющего старину) направления и в вопросе о престолонаследии высказалась за старый порядок назначения наследника престола самим королем, т. е. в пользу Иакова. Другая же, служившая выразительницей взглядов «круглоголовых» и получившая название вигов (прогрессисты) , считала возможным устранение Иакова от престола, если за это выскажется парламент — выразитель народных желаний. Тори выражали интересы землевладельческой аристократии (лендлордов) , а виги — не только интересы крупных земельных собственников, но и финансовой и торговой буржуазии. Страх перед новыми внутренними потрясениями дал перевес партии тори, и потому по смерти Карла II на английский престол вступил его брат с именем Иакова II (1685—1688). вот;)