Свободная рамку Запиши или нарисуй Какие еще признаки государства Ты знаешь
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Свободная рамку Запиши или нарисуй Какие еще признаки государства Ты знаешь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основные признаки государства I. Публично-политическая власть. 2. Суверенитет 3. Всеобъемлемость 4. Территория 5. Народонаселение 6. Аппарат управления. 7. Аппарат принуждения 9. Налогообложение
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