Сжатое изложение про Аркашу Пластова

Литература
Сжатое изложение про Аркашу Пластова
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знаю трофимчик  рарарарарарарараар
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На рынок привезли яблоки, груши и сливы, всего 4 т. Яблок было 2 240 кг, груш – в 2 раза ??еньше, чем яблок, а остальные – сливы. Сколько килограмм...
Ответить
Русский язык
Распределить слова в две группы: кофта,филин,февраль,фартук,шарф,буфет,флажок,фур??он,финиш
Ответить
Математика
Можно 8 пожалуйста плиз срочно надо
Ответить
Математика
В живом уголке живут мыши черепахи хомяков всего 13 машины 7 черепаха хомяков на 6 м??ньше чем черепах и мышей вместе сколько всего животных в живо...
Ответить
Математика
Бегемот может съесть день 600гр травы,а слон 300 кг сколько тонн травы требуется бегемота и слону на 10 дней
Ответить