Текст:царскосельский экзамен
Русский язык
Текст:царскосельский экзамен
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Гость:
6)потому что Пушкин маленький, а Державин удивился, так как Пушкин в малом возрасте сочинял стихи и выразительно их читал.
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