Участник телевизионного шоу набрал 40 очков.Затем он удвоил их количество, потом у??роил результат, а в конце игры потерял половину всего.Как в результате изменилось число очков?

Математика
Участник телевизионного шоу набрал 40 очков.Затем он удвоил их количество, потом у??роил результат, а в конце игры потерял половину всего.Как в результате изменилось число очков?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40*2*3:2=120 очков ......
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