Участник телевизионного шоу набрал 40 очков.Затем он удвоил их количество, потом у??роил результат, а в конце игры потерял половину всего.Как в результате изменилось число очков?

Математика

Участник телевизионного шоу набрал 40 очков.Затем он удвоил их количество, потом у??роил результат, а в конце игры потерял половину всего.Как в результате изменилось число очков?

Автор: Гость