Составь и запиши полный ответ на каждый вопро с мостиком потому что или потому,что. 1.почему многие птицы улетают на юг?2.почему ночью бывает темно?3.почему грибы разделили на съедобные и несъедобные?...,а...

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Составь и запиши полный ответ на каждый вопро с мостиком потому что или потому,что. 1.почему многие птицы улетают на юг?2.почему ночью бывает темно?3.почему грибы разделили на съедобные и несъедобные?...,а...

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