Помогите пожалуйста! Заранее спасибо! Раствор содержит 18% соли сколько граммов со??итв 300 граммах раствора?

Математика

Помогите пожалуйста! Заранее спасибо! Раствор содержит 18% соли сколько граммов со??итв 300 граммах раствора?

Автор: Гость