Помогите пожалуйста! Заранее спасибо! Раствор содержит 18% соли сколько граммов со??итв 300 граммах раствора?
Математика
Помогите пожалуйста! Заранее спасибо! Раствор содержит 18% соли сколько граммов со??итв 300 граммах раствора?
Ответ(ы) на вопрос:
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300/100*18=54 Ответ: 54 грамма
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