Тема и идея рассказа Максима Горького детство
Литература
Тема и идея рассказа Максима Горького детство
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Художественная концепция детства в отечественной литературе. Проблема воспитания и ее связь с общественно-политическими вопросами в творчестве Максима Горького. Воспитательная роль героико-возвышенных образов художественной литературы в жизни ребенка.
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