Перечислите мне пожалуйста 30 островов Евразии.
География
Перечислите мне пожалуйста 30 островов Евразии.
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Крупные - могу Острова и архипелаги: Великобритания, Исландия, Ирландия, Новая Земля, Шпицберген, Сицилия, Сардиния, Земля Франца-Иосифа, Корсика, Крит, Зеландия, Колгуев, Балеарские, Эвбея, Мальорка, Вайгач, Готланд, Сааремаа, Лесбос, Эланд, Калимантан, Суматра, Хонсю, Сулавеси, Ява, Лусон, Минданао, Хоккайдо, Сахалин, Шри-Ланка, Кюсю, Новосибирские острова, архипелаг Северная Земля, Тайвань, Хайнань, Тимор, Сикоку, Хальмахера, Серам, Курильские острова, Сумбава, Флорес, Самар, Негрос, Палаван, Панай, Банка, Сумба, Миндоро, Кипр, Буру, Врангеля, Лейте Полуострова: Малая Азия, Аравийский полуостров, Индостан, Индокитай (с полуостровом Малакка) , Корейский полуостров, Камчатка, Чукотский полуостров, Таймыр, Ямал, Кольский, Скандинавский, Пиренейский, Апеннинский, Балканский.
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