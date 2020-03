Text 4. Mein Tag von A bis Z (Erzahlung von Klaus) Es ist Morgen. Ich stehe um 6 Uhr auf, mache Gymnastik, putze mir die Zahne und wasche mich kalt. Dann mache ich mein Bett, ziehe mich an und friihstiicke. Ich friihstiicke gew...

Text 4. Mein Tag von A bis Z (Erzahlung von Klaus) Es ist Morgen. Ich stehe um 6 Uhr auf, mache Gymnastik, putze mir die Zahne und wasche mich kalt. Dann mache ich mein Bett, ziehe mich an und friihstiicke. Ich friihstiicke gewohnlich in unserer Kiiche, wir haben dort eine Essecke. Die Kiiche ist groB und hell. Es ist dort sehr gemiitlich. Nach dem Fruhstuck wasche ich das Geschirr (meinen Teller, meine Tasse mit der Untertasse oder mein Glas) und Besteck (Gabel, Messer, Loffel, Teeloffel), trockne es mit dem Abtrockner ab und lege es in den Geschirrschrank. Dann ziehe ich mir meine Jacke an und laufe ins College. Es ist nicht weit von meinem Haus, darum gehe ich zu FuB. Es dauert etwa 15 Mi­ nuten. Der Unterricht fangt um 8 Uhr an und ist gegen 13 Uhr zu Ende. Wir haben taglich 6 Stunden Unterricht. Nach dem Unterricht laufe ich in unsere Mensa. Das Essen in der Mensa ist fur die Studenten sehr billig (und auch genieBbar! — съедобна). Danach gehe ich mit meinen Freunden in unseren Computerraum und surfe im Internet. Die Nutzung von Internet, Computem und Bibliothek ist kostenlos. Manchmal gehe ich nach dem Unterricht nach Hause, esse zu Mittag und ruhe mich eine Stunde aus. Ich mache ein Mittagsschlafchen oder liege auf meinem Sofa und hore Musik. Danach mache ich, was ich will. Am meisten bereite ich mich am Nach- mittag auf den nachsten Tag vor. Ich mache meine Hausaufgaben. Ich mache sie allein oder mit meinem Freund. Die Zeit veigeht wie im Flug. Am Abend kommt die ganze Familie zum Abendbrot zusammen. Nach dem Abendessen stehe ich vom Tisch auf und helfe meiner Mutter bei der Hausarbeit. Manchmal verbringe ich den Abend mit meiner Freundin. Sie wohnt nicht weit von mir. Ich komme zu ihr und wir gehen zusammen durch die Stadt spazieren oder in die Disko. Dort tanzen wir und unter­ halten uns miteinander und mit unseren Freunden. Um halb elf bringe ich meine Freundin zu ihrem Haus. Wir verabschieden uns voneinander und ich laufe nach Hause. Zu Hause ziehe ich mich aus, gehe unter die Dusche und dusche mich warm. Gegen 12 gehe ich ins Bett. So ist mein Tag von A bis Z.

