"тiняжджi" составить слово из этих букв на украинском языке

Українська мова
"тiняжджi" составить слово из этих букв на украинском языке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жіджітня є таке слова в переводі
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