Треугольник ABC равнобедренный, AC основание треугольника. Внешний угол при вершине B равен 130 градусов. Нацдите внутренние углы треугольника ABC.

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Сумма всех углов треугольников равна 180 градусов.угол А равен углу С, так как углытпри основании у равнобедренного треугольника равны.что бы найти углы А и С нужно 180-130=50 и 50:2=25.получается угол А равен 25 градусов и угол С равен 25 градусов)