Три окружности одинакового радиуса R касаются между собой. между ними вписана окр??жность радиусом r. нужна формула зависимости r от заданнойR. прошу помочь.

Геометрия

Три окружности одинакового радиуса R касаются между собой. между ними вписана окр??жность радиусом r. нужна формула зависимости r от заданнойR. прошу помочь.

Автор: Гость