Три окружности одинакового радиуса R касаются между собой. между ними вписана окр??жность радиусом r. нужна формула зависимости r от заданнойR. прошу помочь.
Геометрия
Три окружности одинакового радиуса R касаются между собой. между ними вписана окр??жность радиусом r. нужна формула зависимости r от заданнойR. прошу помочь.
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