Цытаты Пугачёва написать.
Литература
Цытаты Пугачёва написать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если человек становится богатым или знаменитым, с ним нужно знакомиться заного! Ничто не испортит моего радужного настроения!!! Ну что ж, хорошо, что мишенью оказалась я, а не более слабый человек.
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