Упростите выражения: а) – 7х + 6у - 29х – 10у б) 7 (- 6х + 53) –1 в) х – ( 5х – 13 ) + ( 7х – 2) г) 8 ??? 6(2а - 1/2 ) +12а – 2

Алгебра

Упростите выражения: а) – 7х + 6у - 29х – 10у б) 7 (- 6х + 53) –1 в) х – ( 5х – 13 ) + ( 7х – 2) г) 8 ??? 6(2а - 1/2 ) +12а – 2

Автор: Гость