Тупой угол параллелограмма равен 135 градусов. высота проведенная из вершины этого угла делит сторону параллелограмма на отрезки 4см и 8см, учитывая от вершины острго угла. Найдите площадь параллелограмма.
Геометрия
Тупой угол параллелограмма равен 135 градусов. высота проведенная из вершины этого угла делит сторону параллелограмма на отрезки 4см и 8см, учитывая от вершины острго угла. Найдите площадь параллелограмма.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4+8=12 см - длина основания 2) т.к. высота перпендикулярна к основанию и противоположной стороне, то получается, что в прямоугольном треугольнике, одним из катетов которого является высота параллелограмма, угол наверху равен 135-90=45°, т.е. этот треугольник равнобедренный, и его высота равна 4 см. 3) S=a*h S=8*4= 32 кв. см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Через первою трубу бак наполнится за 36 мин.за сколько минут наполнятся бак через вторую трубу,если две трубы вместе наполнят его за 20 мин?
Биология
Алгебра