Тупой угол параллелограмма равен 135 градусов. высота проведенная из вершины этого угла делит сторону параллелограмма на отрезки 4см и 8см, учитывая от вершины острго угла. Найдите площадь параллелограмма.

Геометрия
Тупой угол параллелограмма равен 135 градусов. высота проведенная из вершины этого угла делит сторону параллелограмма на отрезки 4см и 8см, учитывая от вершины острго угла. Найдите площадь параллелограмма.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4+8=12 см - длина основания 2) т.к. высота перпендикулярна к основанию и противоположной стороне, то получается, что в прямоугольном треугольнике, одним из катетов которого является высота параллелограмма, угол наверху равен 135-90=45°, т.е. этот треугольник равнобедренный, и его высота равна 4 см. 3) S=a*h S=8*4= 32 кв. см
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