Твір-опис природи картини катерини білокур "пейзаж з вітряком" 5-7 речень
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Твір-опис природи картини катерини білокур "пейзаж з вітряком" 5-7 речень
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К. В. Білокур – народна художниця України, картини якої виставлялись у Луврі. Наділена Божим даром образного бачення світу, Катерина Білокур самотужки оволоділа таємницями живопису, стала неперевершеним майстром. На полотнах Катерини Білокур зображено дари природи – квіти, плоди, а також витвори людської праці.
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