Твiр-роздум за п'эсою I.Карпенка"Сто тисяч"На тему 'Яким я уявляю майбутне Романа"
Литература
Твiр-роздум за п'эсою I.Карпенка"Сто тисяч"На тему 'Яким я уявляю майбутне Романа"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я уявляв майбутне Романа кращим,що Мотря буде з ним
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