У гороха жёлтый цвет семян(А) доминирует над зелёным(а), гладкая поверхность семян(В)- над морщинистой (в). Гомозеготный жёлтый гладкий горох скрещивали с зелёным морщинистым. Определите фенотипы и генотипы потомства в первом ...
Биология
У гороха жёлтый цвет семян(А) доминирует над зелёным(а), гладкая поверхность семян(В)- над морщинистой (в). Гомозеготный жёлтый гладкий горох скрещивали с зелёным морщинистым. Определите фенотипы и генотипы потомства в первом и во втором поеолениях. Напишите схему скрещивания.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Введем обозначения: A- - желтый цвет аа - зеленый цвет В- - гладкая поверхность bb - морщинистая поверхность Из условия видно, что наши родители дигомозиготны по доминантному и рецессивному признаку соответственно. P AABB x aabb AB AB ab ab F1 AaBbx16 Тут даже не надо строить решетку Пеннета, ибо сразу видно, что все потомство F1 будет дигетерозиготным. генотип и фенотип F1 1. Теперь нам надо выявить генотип и фенотип F2. Для этого мы скрещиваем двух особей из F1. Cтроим решетку Пеннета: AB Ab aB ab AB AABB AABb AaBB AaBb Ab AaBb AAbb AaBb Aabb aB AaBB AaBb aaBB aaBb ab AaBb Aabb aaBb aabb генотип F2 1:2:2:4:1:1:2:2:1 фенотип F2 9:3:3:1
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