Надо написать басню, ещё и на украинском языке!

Музыка
Надо написать басню, ещё и на украинском языке!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В спекотний день, в гаю тiнистiм Вовцюра зморений лежав Прикривши пузо своє листям  Про щось собi вiн мiркував -«Чiтал я, каже, у газетi  (Газети ж бо у нас не вруть) Шо будто где-то там на свєтє Вегетарьянцями живуть». Мiркує далi : «Бач, як добре З усими в мирi й дружбi жить, Щоб i любов була як море, Щоб брагу навiть з зайцем пить» Так  мiркував вовцюра добрий, Вегетарьянцем стать хотiв А а потiм зайця в лiсi з'їв. Мораль цієї байки є такою Хоч так крути її, хоч сяк Всі добрі помисли  з тобою  Поки немає голоду ознак.
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