Надо написать басню, ещё и на украинском языке!
Музыка
Надо написать басню, ещё и на украинском языке!
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Гость:
В спекотний день, в гаю тiнистiм Вовцюра зморений лежав Прикривши пузо своє листям Про щось собi вiн мiркував -«Чiтал я, каже, у газетi (Газети ж бо у нас не вруть) Шо будто где-то там на свєтє Вегетарьянцями живуть». Мiркує далi : «Бач, як добре З усими в мирi й дружбi жить, Щоб i любов була як море, Щоб брагу навiть з зайцем пить» Так мiркував вовцюра добрий, Вегетарьянцем стать хотiв А а потiм зайця в лiсi з'їв. Мораль цієї байки є такою Хоч так крути її, хоч сяк Всі добрі помисли з тобою Поки немає голоду ознак.
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