разложите многочлен а(в квадрате)-8а-9 на множители,выделив полный квадрат двучлена
Алгебра
разложите многочлен а(в квадрате)-8а-9 на множители,выделив полный квадрат двучлена
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
При листопаде происходит 1)Удобрение почвы 2)усиление фотосинтеза 3)Вегетативное размножение 4)Удаление продуктов обмена 5)Уменьшение испарения в...
Физика
одномерные заряды по 0,1мкКл каждый находятся на расстояни 6см друг от друга.найдите напряженности поля в точке,удаленной на 5см от каждого из заряда
Алгебра
1)отношение суммы 9-го и 11-го членов геометрической прогресии к сумме 8-го и 10-го ее членов равно 7. найдите знаменатель прогрессии. 2) решите ...