одномерные заряды по 0,1мкКл каждый находятся на расстояни 6см друг от друга.найдите напряженности поля в точке,удаленной на 5см от каждого из заряда

Физика

одномерные заряды по 0,1мкКл каждый находятся на расстояни 6см друг от друга.найдите напряженности поля в точке,удаленной на 5см от каждого из заряда

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