одномерные заряды по 0,1мкКл каждый находятся на расстояни 6см друг от друга.найдите напряженности поля в точке,удаленной на 5см от каждого из заряда

Физика
одномерные заряды по 0,1мкКл каждый находятся на расстояни 6см друг от друга.найдите напряженности поля в точке,удаленной на 5см от каждого из заряда
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
заряды могут быть разными разноимёнными и одноемёнными уточни услвоие должно быть полнее
Гость:
уточнит задание т.к.заряды могут быть разными разноимёнными и одноемёнными
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