одномерные заряды по 0,1мкКл каждый находятся на расстояни 6см друг от друга.найдите напряженности поля в точке,удаленной на 5см от каждого из заряда
Физика
одномерные заряды по 0,1мкКл каждый находятся на расстояни 6см друг от друга.найдите напряженности поля в точке,удаленной на 5см от каждого из заряда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
заряды могут быть разными разноимёнными и одноемёнными уточни услвоие должно быть полнее
Гость:
уточнит задание т.к.заряды могут быть разными разноимёнными и одноемёнными
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
1)отношение суммы 9-го и 11-го членов геометрической прогресии к сумме 8-го и 10-го ее членов равно 7. найдите знаменатель прогрессии. 2) решите ...
Геометрия
из данных утверждений выберите верное:а)все грани правильной пирамиды равны;б)площадь боковой поверхности правильной пирамиды равна половине произв...
Геометрия
Задача 1.Шар и цилиндр имеют равные объёмы, а диаметр шара равен диаметру основания цилиндра.Выразите высоту цилиндра через радиус шара. Задача 2.Д...