Сочинение что я думаю когда слушаю музыку

Гость: Гость:

Музыка... Она помогает в практически в любых жизненных ситуациях. Она успокаивает, мотивирует, расслабляет, даёт надежду.. Конечно же я слушаю разную музыку, так как моя жизнь разнообразна. Играя в баскетбол я включаю рэп, перед сном я слушаю классическую музыку, закрыв глаза. Мне очень нравиться наслаждаться живой музыкой, на концертах и в кафе, где её играют. Иногда я думаю, насколько сложно всё-таки играть в группе с несколькими участниками, необходима огромная концентрация и собранность, чтобы получилась хорошая песня. Поэтому прослушивая песню живьём, получаешь ещё большее удовольствие. Слушаю музыку на языке, который я понимаю, я как бы встаю на место исполнителя, вхожу в его мысли, разделяею его тревоги, либо радости. Да, пожалуй музыка - это действительно великая вещь.