из данных утверждений выберите верное:а)все грани правильной пирамиды равны;б)площадь боковой поверхности правильной пирамиды равна половине произведения периметра основания на апоферму;в)боковые грани усеченой пирамиды - трапе...
Геометрия
из данных утверждений выберите верное:а)все грани правильной пирамиды равны;б)площадь боковой поверхности правильной пирамиды равна половине произведения периметра основания на апоферму;в)боковые грани усеченой пирамиды - трапеции;г)утверждения a-b не верны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Верны: б) площадь боковой поверхности правильной пирамиды равна половинепроизведения периметра основания на апоферму в)боковые грани усеченой пирамиды - трапеции;
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