из данных утверждений выберите верное:а)все грани правильной пирамиды равны;б)площадь боковой поверхности правильной пирамиды равна половине произведения периметра основания на апоферму;в)боковые грани усеченой пирамиды - трапе...

Геометрия

из данных утверждений выберите верное:а)все грани правильной пирамиды равны;б)площадь боковой поверхности правильной пирамиды равна половине произведения периметра основания на апоферму;в)боковые грани усеченой пирамиды - трапеции;г)утверждения a-b не верны

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