Задача 1.Шар и цилиндр имеют равные объёмы, а диаметр шара равен диаметру основания цилиндра.Выразите высоту цилиндра через радиус шара. Задача 2.Два равных шара расположены так, что центр одного лежит на поверхности другого.Ка...
Геометрия
Задача 1.Шар и цилиндр имеют равные объёмы, а диаметр шара равен диаметру основания цилиндра.Выразите высоту цилиндра через радиус шара. Задача 2.Два равных шара расположены так, что центр одного лежит на поверхности другого.Как относится объём общей части шаров к объёму одного шара? [P.S к задачам нужно сделать ещё и рисунок]
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задача 1. Объем шара находят по формуле V=4πR³:3 Объем цилиндра находят по формуле V= πR²h 4πR³:3=πR²h сократим одинаковые члены уравнения h=4R:3 ----------- Задача 2. Два равных шара расположены так, что центр одного лежит на поверхности другого.Как относится объём общей части шаров к объёму одного шара? Объем шара V=4 π R³:3 Объем шарового сегмента V=π h²( R−1/3 h) объём общей части шаров= 2 π h²( R−1/3 h Отношение ообъема бщей части к объему одного шара 2 π h²( R−1/3 h) 4 π R³:3 После сокращения получим h²( R−1/3 h)3 2 R³ Но высота сегмента здесь равна половине радиуса, вместо h нужно подставить ¹/₂ R и затем упростить. ⅟₄ R² ( R−1/6 R)3 2 R³
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