1)отношение суммы 9-го и 11-го членов геометрической прогресии к сумме 8-го и 10-го ее членов равно 7. найдите знаменатель прогрессии.   2) решите неравенство 4x2-49 больше 0

Алгебра
1)отношение суммы 9-го и 11-го членов геометрической прогресии к сумме 8-го и 10-го ее членов равно 7. найдите знаменатель прогрессии.   2) решите неравенство 4x2-49 больше 0
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Гость:
2) 4х2>49      x2>49/4      x>7/2      x>3.5
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