1)отношение суммы 9-го и 11-го членов геометрической прогресии к сумме 8-го и 10-го ее членов равно 7. найдите знаменатель прогрессии. 2) решите неравенство 4x2-49 больше 0

Алгебра

1)отношение суммы 9-го и 11-го членов геометрической прогресии к сумме 8-го и 10-го ее членов равно 7. найдите знаменатель прогрессии. 2) решите неравенство 4x2-49 больше 0

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