1)отношение суммы 9-го и 11-го членов геометрической прогресии к сумме 8-го и 10-го ее членов равно 7. найдите знаменатель прогрессии. 2) решите неравенство 4x2-49 больше 0
Алгебра
1)отношение суммы 9-го и 11-го членов геометрической прогресии к сумме 8-го и 10-го ее членов равно 7. найдите знаменатель прогрессии. 2) решите неравенство 4x2-49 больше 0
Ответ(ы) на вопрос:
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2) 4х2>49 x2>49/4 x>7/2 x>3.5
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