При листопаде происходит 1)Удобрение почвы 2)усиление фотосинтеза 3)Вегетативное размножение 4)Удаление продуктов обмена 5)Уменьшение испарения воды 6)Предохранение корней от вымерзания
Биология
При листопаде происходит 1)Удобрение почвы 2)усиление фотосинтеза 3)Вегетативное размножение 4)Удаление продуктов обмена 5)Уменьшение испарения воды 6)Предохранение корней от вымерзания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно только один вариант? Если да - то это будет №1. А если несколько,то мне кажется, что сюда еще может подойти и №6
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