ОПРЕДЕЛИТЕ ТИП ХИМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ В СЛЕДУЩИХ СОЕДИНЕНИЯХ А)АММИАК NH3 Б)ОКСИД УГЛЕРОДА(4) CO2 В) ФТОРИД ЦЕЗИЯ CsF Г)ГИДРИД ЛИТИЯ LIH Д)ЙОДИД КАЛИЯ KL
Химия
ОПРЕДЕЛИТЕ ТИП ХИМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ В СЛЕДУЩИХ СОЕДИНЕНИЯХ А)АММИАК NH3 Б)ОКСИД УГЛЕРОДА(4) CO2 В) ФТОРИД ЦЕЗИЯ CsF Г)ГИДРИД ЛИТИЯ LIH Д)ЙОДИД КАЛИЯ KL
Ответ(ы) на вопрос:
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а) ковалентная донорно-акцепторная б) ковалентная полярная в) ионная г) ионная д) ионная
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