ОПРЕДЕЛИТЕ ТИП ХИМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ В СЛЕДУЩИХ СОЕДИНЕНИЯХ А)АММИАК NH3 Б)ОКСИД УГЛЕРОДА(4) CO2 В) ФТОРИД ЦЕЗИЯ CsF Г)ГИДРИД ЛИТИЯ LIH Д)ЙОДИД КАЛИЯ KL

Химия
ОПРЕДЕЛИТЕ ТИП ХИМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ В СЛЕДУЩИХ СОЕДИНЕНИЯХ А)АММИАК NH3 Б)ОКСИД УГЛЕРОДА(4) CO2 В) ФТОРИД ЦЕЗИЯ CsF Г)ГИДРИД ЛИТИЯ LIH Д)ЙОДИД КАЛИЯ KL
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) ковалентная донорно-акцепторная   б) ковалентная полярная   в) ионная   г) ионная   д) ионная    
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