У какой реки приток длиннее самого русла

География
У какой реки приток длиннее самого русла
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В длину река Обь равна 3650 км. Это длиннее Енисея, если брать его начало от города Кызыл (3487 км), где сливаются в единый поток Малый и Большой Енисей. Речная же система реки Обь занимает по протяжённости 7 место в мире. Говоря о речной системе, мы имеем в виду длину самого длинного притока и водный путь реки, после впадения в неё этого притока.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Западная христианская церковь стала называться после 1054
Ответить
География
Почему США поделили на штаты
Ответить
Литература
Помогите написать сочинение на тему:" главный герой рассказа В.Г.Распутина уроки французского."
Ответить
Математика
Из мешка с мукой, масса которого b кг, отсыпали сначала с кг муки, а затем - на 1,2 кг м??ньше. Сколько килограммов муки осталось в мешке? Составьт...
Ответить
Математика
Сколько будет 1/2разделить на 1/5
Ответить