У какой реки приток длиннее самого русла

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В длину река Обь равна 3650 км. Это длиннее Енисея, если брать его начало от города Кызыл (3487 км), где сливаются в единый поток Малый и Большой Енисей. Речная же система реки Обь занимает по протяжённости 7 место в мире. Говоря о речной системе, мы имеем в виду длину самого длинного притока и водный путь реки, после впадения в неё этого притока.