У кур чёрная окраска оперения доминирует над белой.Все гетерозиготны имеют голуб??ю окраску оперения.Какощ е получится потомство по окраске оперения.

Биология

У кур чёрная окраска оперения доминирует над белой.Все гетерозиготны имеют голуб??ю окраску оперения.Какощ е получится потомство по окраске оперения.

Автор: Гость