У кур чёрная окраска оперения доминирует над белой.Все гетерозиготны имеют голуб??ю окраску оперения.Какощ е получится потомство по окраске оперения.

Биология
У кур чёрная окраска оперения доминирует над белой.Все гетерозиготны имеют голуб??ю окраску оперения.Какощ е получится потомство по окраске оперения.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Голубо-каричневый потомство будет петнистое тоесть допустим коричневый ципленок и голубые пятна итд .
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