У мальчика было 16 почтовых марок. Он купил ещё несколько марок, после этого подари?? младшему брату 23 марки, и у него осталось 19 марок. Сколько марок купил мальчик?

Математика
У мальчика было 16 почтовых марок. Он купил ещё несколько марок, после этого подари?? младшему брату 23 марки, и у него осталось 19 марок. Сколько марок купил мальчик?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16+х-23=19 х=19+23-16 х=26
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