У мальчика было 16 почтовых марок. Он купил ещё несколько марок, после этого подари?? младшему брату 23 марки, и у него осталось 19 марок. Сколько марок купил мальчик?

Математика

У мальчика было 16 почтовых марок. Он купил ещё несколько марок, после этого подари?? младшему брату 23 марки, и у него осталось 19 марок. Сколько марок купил мальчик?

Автор: Гость