Определите информационный объем сообщения-САЗМИ ТРУАМ ?ЯЗКИМОС

Информатика
Определите информационный объем сообщения-САЗМИ ТРУАМ ?ЯЗКИМОС
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждый символ имеет объем информации в 8 бит, при условии, что используется стандартный алфавит символов "САЗМИ ТРУАМ ?ЯЗКИМОС" состоит из 20-и символов, следовательно его информационный объем равен 20*8 бит= 160 бит=20байт
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Номер 182 пожалуйста
Ответить
Математика
Сравните 1 метров и 99 дециметра квадратики
Ответить
Химия
Допишите уравнения реакций,ионные уравнения в полной и сокращенной форме K2CO3+......--- .....H2O+CO2 помогите пожалуйста!!!
Ответить
Русский язык
УПРАЖНЕНИЕ 104!!! ДАЮ 20 БАЛЛОВ
Ответить
Окружающий мир
Найдитe лишнин слово в цeпочкe 1вода сахороза компот 2молоко газированая вода кислород
Ответить