Определите информационный объем сообщения-САЗМИ ТРУАМ ?ЯЗКИМОС
Информатика
Определите информационный объем сообщения-САЗМИ ТРУАМ ?ЯЗКИМОС
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждый символ имеет объем информации в 8 бит, при условии, что используется стандартный алфавит символов "САЗМИ ТРУАМ ?ЯЗКИМОС" состоит из 20-и символов, следовательно его информационный объем равен 20*8 бит= 160 бит=20байт
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