У треугольника со сторонами 15 см и 20 см проведена биссектриса угла между данными сторонами .Она делит третью сторону на отрезки ,меньший 6 см .Найти большой отрезок

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Пусть одна часть х, вторая (х+6) Биссектриса делит противоположную сторону на отрезки, пропоррциональные прилежащим сторонам треугольника, поэтому тот отрезок, который ближе к стороне 15, меньше, а второй наоборот больше х:(х+6)=15:20 20х=15(х+6) 20х=15х+90 5х=90 х=18 х+6=24 ответ. Больший отрезок 24 см