Ученик на решение задачи по математике потратил 15 мин.,что составляет одну треть времени,отведённого на выполнение домашнего задания.Сколько времени отведено на выполнение домашнего задания?
Математика
Ученик на решение задачи по математике потратил 15 мин.,что составляет одну треть времени,отведённого на выполнение домашнего задания.Сколько времени отведено на выполнение домашнего задания?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15*3=45 .................
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