Учись группировать слова! Напиши слова в два столбика в зависимости от значения с??ффикса ниц . 1) « предмет, 2) « профессия »

Русский язык
Учись группировать слова! Напиши слова в два столбика в зависимости от значения с??ффикса ниц . 1) « предмет, 2) « профессия »
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если я правильно поняла задание, то вот: 1) учение 2)учительница 1) воспитание 2) воспитательница 1) писание 2) писательница
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