Учись группировать слова! Напиши слова в два столбика в зависимости от значения с??ффикса ниц . 1) « предмет, 2) « профессия »

Русский язык

Учись группировать слова! Напиши слова в два столбика в зависимости от значения с??ффикса ниц . 1) « предмет, 2) « профессия »

Автор: Гость