Угадай слова! Ар**з, дол*р, р**от.
Английский язык
Угадай слова! Ар**з, дол*р, р**от.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Арбуз,2) долор,3) робот
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Дати назву органічній сполуці . H3C-CH=C(CH3)CH3 H3C-CH(OH)-CH(CH3)-CH3 H3C-CH2-CH(Cl)-CH2-COH H3C-CH(CL)-CH2-COOH
Физика
ПОМОГИТЕ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС Почему плёнка масляного пятна на воде имеет хотя и м??лую, но вполне определенную толщину? А/ Так как она будет рас...
Английский язык
Математика
Дополни задачи и реши их. Дима собрал 6 стаканов малины, а бабушка -□ стаканов. На в??ренье бабушка взяла □ станков малины.