Угол между диагоналями прямоугольника равен 80 градусам. Найти угол между диагона??ью и меньшей стороной прямоугольника.
Геометрия
Угол между диагоналями прямоугольника равен 80 градусам. Найти угол между диагона??ью и меньшей стороной прямоугольника.
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