Укажите лингвистические названия слов ,которые лежал в основе создания стилистической фигуры,построенной на резком противопоставлениии слов с противоположным значением ? 1.синонимы 2.антонимы 3.омонимы 4.паронимы

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Укажите лингвистические названия слов ,которые лежал в основе создания стилистической фигуры,построенной на резком противопоставлениии слов с противоположным значением ? 1.синонимы 2.антонимы 3.омонимы 4.паронимы

Автор: Гость