Укажите лингвистические названия слов ,которые лежал в основе создания стилистической фигуры,построенной на резком противопоставлениии слов с противоположным значением ? 1.синонимы 2.антонимы 3.омонимы 4.паронимы

Русский язык
Укажите лингвистические названия слов ,которые лежал в основе создания стилистической фигуры,построенной на резком противопоставлениии слов с противоположным значением ? 1.синонимы 2.антонимы 3.омонимы 4.паронимы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.антонимы (лежат в основе создания антитезы)
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