Укажите правильный порядок возрастания единиц измерения количества информации ??айт,килобайт,мегабайт,гигабайт

Алгебра
Укажите правильный порядок возрастания единиц измерения количества информации ??айт,килобайт,мегабайт,гигабайт
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Гость:
Байт,килобайт,мегабайт,гигабайт
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